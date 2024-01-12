В Киев прибыла спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Прицкер. Фото

В Киев прибыла американская делегация для обсуждения восстановления Украины. Возглавляет ее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер.

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Об этом в Х (Twitter) написала посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк. По ее словам, в состав делегации также входят американские бизнесмены.

"Очень тепло поздравляем в Киеве Пенни Прицкер и руководителей частного сектора США. Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления", – написала дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в декабре издание Financial Times сообщило, что ЕС предложит использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ для финансирования Украины. По данным источников, подобный план утвердила Еврокомиссия. Ожидается, что передать Украине удастся до 15 млрд. евро.

Стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина точно получит от Запада деньги на послевоенное восстановление из замороженных активов России. Более того, он утверждает, что первые деньги будут предоставлены еще до окончания полномасштабной войны.

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