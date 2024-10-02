Зеленский встретился с послом Японии в Украине: о чем говорили. Видео

В среду, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с послом Японии Мацудой Кунинори. В частности, глава государства поблагодарил его за укрепление двусторонних отношений.

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Эта встреча состоялась перед завершением дипломатической миссии посла Японии в Украине.

"Встретился с ним и поблагодарил за развитие беспрецедентно содержательных и крепких отношений между нашими двумя государствами. Очень ценим каждое личное усилие господина посла", – написал Зеленский.

Он отметил, что поддержка Японии для нашего государства и людей очень важна. Вместе с Токио мы спасаем жизни, увеличиваем устойчивость Украины, вместе восстановим и полную эффективность международного права, сказал украинский президент.

Гарант отметил важную поддержку со стороны Японии и бывшего премьер-министра Фумио Кишиды во время председательствования страны в "Группе семи" в 2023 году. Это вылилось в принятие важных для нашего государства решений.

"Это и оборонная помощь, и усиление украинской энергетики, и гуманитарные вопросы, а также большая украинско-японская конференция по восстановлению Украины. Вместе мы сделали многое, и я благодарю вас за это", – добавил глава государства.

Он выразил надежду, что с новым правительством Японии Украина продолжит этот активный диалог.

Мацуда Кунинори назвал честью возможность работать ради укрепления отношений между Украиной и Японией, а также отметил, что сейчас в них заложена перспектива на будущее.

Владимир Зеленский отметил Мацуду Кунинори орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Как сообщал OBOZ.UA, новым премьер-министром Японии стал бывший министр обороны Сигеру Исиба. Сначала его избрали главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

67-летний Исиба является экспертом в области политики, он хорошо разбирается в обороне, сельском хозяйстве и региональном возрождении. Сменив на должности Фумио Кишиду, он сформирует новый кабинет министров.

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