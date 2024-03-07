Зеленский встретился с министром обороны Великобритании: о чем договорились. Фото и видео

В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шеппсом. Политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества между двумя странами.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. В ходе встречи речь шла об усилении ПВО, боеприпасах, совместном производстве оружия.

"Основное внимание – усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", – отметил Зеленский.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую позицию в оказании помощи Украине.

"Символично, что первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности мы подписали именно с Соединенным Королевством во время недавнего визита Премьер-министра Риши Сунака в Украину. Спасибо вам за эту поддержку", – сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи были отмечены существенные успехи Украины в обеспечении свободы мореходства в Черном море и отмечено важность дальнейшего беспрепятственного функционирования черноморского транспортного коридора.

Как сообщал OBOZ.UA, в тот же день, 7 марта, президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне запрос на согласование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!