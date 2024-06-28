Зеленский вручил награды по случаю Дня Конституции: кто получил награды. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции вручил государственные награды военным и представителям других профессий, защищающих и укрепляющих украинскую государственность. В частности, звание Герой Украины получило еще 17 воинов, 14 из них посмертно.

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Зеленский призвал страну помнить, какой ценой сохраняется независимость Украины. И это не только жизнь украинских воинов. Именно поэтому среди награжденных медики, педагоги, энергетики, журналисты, волонтеры, художники, ученые, спортсмены, строители и юристы.

"День Конституции также день тех людей, которые своей преданностью Украине, верой в Украину и своей смелостью обеспечивают, что все элементы нашей конституционной государственности остаются сильными, действенными, остаются нашими – украинскими", – сказал президент.

Ордена "Золотая Звезда " получили военные и семьи погибших Героев. Это старший солдат Иван Черный, майор Игорь Пугач (посмертно), солдат Игорь Прокопюк (посмертно), старший лейтенант Виталий Нестеренко (посмертно), майор Анатолий Лоюк (посмертно), старшина Александр Козировко, старший сержант Николай Козак, капитан Сергей, солдат Сергей Иванов (посмертно), полковник Андрей Ефросиненко (посмертно), лейтенант Сергей Гриценко (посмертно), капитан Иван Гончаренко (посмертно), старший солдат Андрей Волк (посмертно), главный сержант Роман Бубенко ( посмертно), лейтенант ), сержант Николай Бомко (посмертно).

"Младший сержант Владимир Карачун. Лично уничтожил более трех десятков оккупантов. Вместе с собратьями спас жизнь двух танкистов. Во время штурма со стороны российских оккупантов получил ранение правого предплечья, но продолжил вести огонь левой рукой. Благодаря воину и его собратьям погиб", – рассказали у Зеленского.

Посмертно "Золотой Звездой" отмечен старший солдат Виталий Добровольский, который во время обстрела неподалеку от Бахмута получил многочисленные травмы и осколочные ранения ног, но после лечения продолжил выполнять боевые задания и погиб от пули снайпера, когда оказывал медицинскую помощь раненому бойцу.

Старший солдат Василий Косовский в бою с ЧВК "Вагнер" уничтожил по меньшей мере семерых врагов и благодаря этому его подразделение смогло выйти из окружения. Воин погиб от выстрела российского снайпера в Серебрянском лесу.

"Крестом боевых заслуг" отмечены пятеро воинов:

Полковник Алексей Майстренко – с сентября по ноябрь прошлого года его подразделение уничтожило около 850 кафиров, более 40 танков и БМП, около 60 артсистем и минометов, около 50 военных автомобилей, свыше 300 БпЛА, 7 средств РЭР и РЭБ и 6 – ПВО, 15 складов боеприпасов и более 50 неприятельских фортификационных сооружений.

Подполковник Дмитрий Смалько. Организовал оборону и остановил продвижение врага в Запорожье в марте 2022 года. Осенью того же года участвовал в Херсонском контрнаступлении. Руководил мотопехотным батальоном и подчиненными силами, организуя оборону Соледара.

Старший сержант Дмитрий Волков. Выполнял боевые задания на Запорожском и Авдеевском направлениях. В феврале лично организовывал подготовку боевых групп для выполнения задач в районе населенных пунктов Бердичи и Степное.

Подполковник Антон Задорожный. В декабре прошлого года возглавил группу нацгвардейцев, которые выдвинулись на место падения БпЛА в районе Серебрянского лесничества. Он заметил приближение вражеской группы, открыл прицельный огонь из пулемета и уничтожил восьмерых российских оккупантов, а остальные бойцы – огневые позиции врага.

Главный сержант Кирилл Чумаченко. Возглавил штурмовую группу, которая получила боевую задачу восстановить утраченную позицию в районе поселка Курдюмовка. Снайперской винтовкой пограничник уничтожил вражеский дозор, благодаря чему удалось подойти поближе и начать бой. Под плотным огнем русские оккупанты покинули свой рубеж и отступили.

Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" I и II степеней и орденом Даниила Галицкого. Всего Зеленский отметил государственными наградами еще 383 защитника Украины, 126 из них посмертно.

Также посмертно отмечен орденом "За заслуги" ІІ степени учредитель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (награду получил его сын), а орденом "За мужество" ІІІ степени награждена боевой медик "Госпитальеров", менеджер НСТУ Ирина Цибух (орден передали ее родителям).