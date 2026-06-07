Зеленский в Лондоне встретится с Макроном, Стармером и Мерцом: о чем будут говорить

В воскресенье, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Великобританию. В Лондоне он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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Ключевой темой переговоров станет активизация усилий для прекращения войны России против Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Что известно

Переговоры Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции состоятся в столице Объединенного Королевства вечером 7 июня.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут вечером в воскресенье, 7 июня, в Лондоне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", – указано в сообщении.

Ключевым вопросом повестки дня встречи будет активизация усилий для завершения российско-украинской войны. В частности, стороны будут обсуждать"перспективы новых переговоров с Россией".

Bloomberg тем временем писал, что Макрон подтвердил, что в ближайшее время встретится с Зеленским вместе с лидерами Великобритании и Германии.

По его словам, Париж, Лондон и Берлин традиционно поддерживают прямой диалог между Украиной и РФ и считают, что именно европейские страны должны сыграть важную роль в продвижении мирного процесса.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Именно европейцы могут помочь", – сказал он, выступая на саммите ЕС-Западные Балканы в Черногории.

"Новый дипломатический импульс появился после того, как Зеленский предложил провести прямые переговоры с Путиным, опубликовав открытое письмо к российскому диктатору с призывом завершить войну. В европейских столицах считают, что нынешняя ситуация может создать дополнительные возможности для давления на Кремль, в частности из-за успешных украинских ударов беспилотниками по целям в глубине территории России.

Как писал OBOZ.UA, 4 июня Зеленский написал открытое письмо Путину. В нем президент призвал главу государства-агрессора прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Кроме того, Зеленский заявил, что почтиполовину из своих 26 лет у власти Путин провел в войне против Украины, а сама война стала его личным выбором, который история запомнит как конфликт без реальной причины.

Путин отреагировал на письмо Зеленского эмоционально. Он заметно обиделся на упоминание о своем возрасте – и принялся поучать демократически избранного главу Украины важности проведения выборов, которых в РФ де-факто нет уже четверть века.

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