Зеленский в Давосе обсудил со Столтенбергом ход боев в Украине и усиление ПВО: подробности

Во вторник, 16 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился в швейцарском Давосе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны и другие вопросы.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Украинский лидер выразил благодарность руководителю Альянса за стойкую поддержку нашего государства в защите от российского вторжения.

Президент проинформировал Столтенберга о массированных российских обстрелах украинских городов и общин, которые произошли в последнее время и отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Также Зеленский и Столтенберг отметили важность заключения двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, принятого на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе. Украинский лидер отметил, что работа над аналогичными документами с другими партнерами продолжается.

Кроме того, в ходе переговоров была поднята тема подготовки следующего саммита Альянса в Вашингтоне. По словам Зеленского, Украина ожидает решений, которые приблизят ее членство к НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать стране "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить Украине в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

– В ISW обратили внимание на заявления нескольких западных чиновников о том, что Россия уже стратегически проиграла войну в Украине. Украинские чиновники к подобным заявлениям относятся несколько скептически, предостерегая, что президент РФ Владимир Путин продолжает стремиться не просто удержать уже оккупированные территории, но и расширить зону оккупации.

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