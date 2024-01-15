Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 января, начал рабочий визит в Швейцарию. В его рамках он встретится с главами обеих палат парламента, лидерами партий и президентом страны Виолой Амгерд.

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На следующий день украинский лидер примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет еще ряд двусторонних встреч. Об этом сообщили в Офисе президента, а также пресс-служба форума.

Отмечается, что в этот раз Зеленский будет лично присутствовать и выступать в рамках дискуссионной панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

По словам главы государства, он проведет встречи с лидерами стран, которые принимают участие в форуме. Отдельно Зеленский анонсировал переговоры с руководством Швейцарии. В частности, президент встретится с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, а также с президентом Виолой Амхерд.

Зеленский поблагодарил Швейцарию за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил уверенность, что опыт Швейцарии поможет приблизить справедливый мир.

По словам президента, во время форума он будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", – заявил Зеленский.

Всемирный экономический форум в Давосе продлится с 15 по 19 января, выступление президента Украины запланировано около 14:15-15:00 по общеевропейскому времени во вторник, 16 января.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января в Давосе встретились советники по национальной безопасности лидеров стран, обсудивших украинскую Формулу мира. В конференции приняло участие более 80 делегаций.

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