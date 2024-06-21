Зеленский уволил Зварыча с должности посла в Польше и отправил в Чехию

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Зварыча с должности посла Украины в Польше. Теперь он назначен дипломатическим представителем нашего государства в Чехии. В Праге посла Украины не было с июля 2022 года.

Видео дня

Соответствующие указы глава государства подписал в пятницу, 21 июня. Речь идет об указах №366/2024 и №367/2024, опубликованных на сайте Офиса президента.

Согласно первому указу, Зеленский уволил Василия Зварыча с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше. А согласно второму, назначил его главой дипломатической миссии Украины в Чехии.

Василий Зварыч был назначен на должность посла Украины в Польше указом главы государства от 8 февраля 2022 года. Ранее дипломат занимал должность директора второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а также долгое время являлся заместителем директора Департамента информационной политики МИД.

Отметим, у Украины нет посла в Чехии с июля 2022 года, когда был уволен тогдашний дипломатический представитель Евгений Перебийнис. В настоящее время он является заместителем министра иностранных дел.

С того времени дипломатическое представительство в Чехии возглавляет временный поверенный в делах Украины Виталий Усатый.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще в конце августа 2023 заявлял, что Украина находится "на завершающей стадии" процесса отбора нового посла в Чехии. Он пояснил, что за это время Киев так и не нашел человека, который полностью отвечал бы этой должности, "учитывая первоклассные отношения между двумя странами".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Управления государственной охраны. Ведомство возглавит Алексей Морозов.