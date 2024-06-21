Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Управления государственной охраны. Ведомство возглавит Алексей Морозов.

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Соответствующий указ глава государства подписал 21 июня. Он был обнародован на сайте президента.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", – говорится в тексте указа №361/2024.

В открытых источниках информация о новоназначенном руководителе Управления госохраны отсутствует.

Напомним, предыдущего начальника УГО, Сергея Рудя, Зеленский уволил своим указом 9 мая этого года. Это произошло через два дня после того, как в Службе безопасности Украины заявили о разоблачении сети агентов ФСБ, которые готовили убийство президента, а также главы СБУ Василия Малюка, главы Главного управления разведки Кирилла Буданова и ряда других высокопоставленных чиновников.

Тогда же в СБУ рассказали о задержании двух полковников УГО, которые, по данным следствия, входили в эту сеть и передавали врагу секретную информацию.

Следователи установили, что одной из задач агентов был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.

Вооружение для выполнения операций, спланированных ФСБ, обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.