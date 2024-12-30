Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента

Президент Украины в понедельник 30 декабря принял еще одно кадровое решение. Он уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

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Об этом сообщили на официальном сайте главы государства. Соответствующий указ №889/2024 Зеленский подписал 30 декабря.

Машовец был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины 22 апреля 2020 года.

В Офисе он отвечал за координацию работы в оборонной сфере. Кто заменит Машовца на должности, пока неизвестно.

С 1993 по 2008 год он проходил службу в Вооруженных Силах Украины: начал службу в морском подразделении специального назначения – боевые пловцы; продолжал в подразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне, а также в составе украинского контингента в Ираке.

С июля 2014 Машовец занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ. Он является соавтором Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Также Роман Машовец совершил 25 командировок в зону боевых действий на востоке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 30 декабря назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Также гарант подписал указы об увольнении руководителей двух областей. А именно руководителя Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

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