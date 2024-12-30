Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА

В понедельник, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей двух областей. А именно Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко и главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Соответствующие указы №887/2024 и №888/2024 уже опубликованы.

Чем известен Руслан Кравченко

Руслан Кравченко – уроженец Северодонецка Луганской области, украинский прокурор, участник войны с РФ.

В 2012 году в возрасте 22 лет Кравченко получил должность следователя Севастопольской прокуратуры, где отвечал за обеспечение соблюдения законов в военной сфере Крымского региона Украины.

Уже через год его повысили до должности старшего следователя, на котором он работал до оккупации Крыма в 2014 году.

В 2014-2015 годах принимал участие в АТО при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (Дебальцево, Артемовск, с 2016 года Бахмут). Получил статус участника боевых действий.

До работы в обладминистрации являлся руководителем Бучанской окружной прокуратуры (с марта 2021 года).

С 31 марта 2022 г. проводил фиксацию и расследование военных преступлений РФ в Буче.

Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года) "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

Руслан Кравченко также участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ, но победить не смог. В Центре противодействия коррупции, анализируя кандидатов на должность, тогда указывали, что Кравченко приватизировал и продал служебное жилье, полученное в декабре 2018 года.

Был назначен главой Киевской ОВД указом президента от 10 апреля 2023 года.

Чем известен Филипп Пронин

До работы в ОВА Пронин был заместителем председателя Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (с января 2020 по октябрь 2023 года). Имеет высшее экономическое и юридическое образование.

Работал налоговым и финансовым аналитиком, специалистом в Государственном комитете финансового мониторинга Украины, позже – заместителем директора Департамента финансовых расследований в Государственной службе финансового мониторинга.

Представлял Украину на Минских переговорах о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В 2017 году возглавил Управление по выявлению и розыску активов АРМА, а в январе 2020-го был назначен заместителем председателя Агентства.

В 2021 году вошел в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Главой Полтавской ОВА Пронин был назначен 10 октября 2023 вместо Дмитрия Лунина.

Напомним, что в субботу, 28 декабря, Кабинет министров Украины согласовал увольнение двух глав областных администраций. Руслан Кравченко уволен с должности главы Киевской областной государственной администрации, а Филипп Пронин – с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 30 декабря, Владимир Зеленский подписал важный указ. Он назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

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