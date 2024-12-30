Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

В понедельник, 30 декабря, Владимир Зеленский подписал важный указ. Он назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Видео дня

Об этом украинский лидер написал в Telegram. Президент подчеркнул, что Ольга Решетилова – известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Она уже многое сделала для развития наших государственных институций и для поддержки украинцев.

"Сейчас главная задача – вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и всех необходимых системных основах работы этого института", – добавил президент.

Он также подчеркнул, что наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины.

"Благодарен всем, кто помогает в этом", – резюмировал это назначение президент.

Накануне, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании нового института – военного омбудсмена, защищающего права украинских воинов и их семей. Фамилию человека, которая будет занимать эту должность, украинцы узнают 30 декабря, когда будет обнародован соответствующий указ.

Напомним, ранее Зеленский призвал мир остановить Россию "общей силой". Он рассказал, что в течение прошлой недели россияне запустили по Украине более 370 ударных дронов, около 280 КАБов и 80 ракет различных типов. Не прекращали оккупанты террора даже на Рождество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!