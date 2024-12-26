Зеленский уволил посла Украины в Германии Макеева – СМИ

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Алексея Макеева. Дипломат занимал эту должность с сентября 2022 года.

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По предварительной информации, следующим украинским послом в Германии станет действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

Накануне в немецких СМИ заявили, что увольнение Макеева связано с регулярной ротацией дипломатов. В то же время журналисты предположили, что реальная причина может быть другой.

По информации издание Bild, работу Макеева систематически и публично критиковал его предшественник Андрей Мельник. На данный момент известно, что Макеев останется дипломатическим представителем Украины в Берлине до февраля 2025 года.

"В дипломатических кругах говорят, что Мельник не сдерживал критику и в кулуарах. Повлияло ли это на решение об увольнении Макеева за нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, пока неясно", –говорилось в статье.

Напомним, экс-глава Министерства развития громад и территорий, нынешний глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев может стать новым послом Украины в США. Он первый в списке претендентов на эту должность.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Третья мировая война началась в Украине в 2024 году. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил указал на то, что Россию в ее полномасштабной агрессии поддерживают Северная Корея, Иран и Китай.

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