Зеленский: у нас будет больше ПВО и дальнобойного оружия, зло не имеет права возобладать

По результатам саммита Европейского политического сообщества в Испании Украина достигла четких договоренностей, в частности, по вопросу ПВО, артиллерии, дальнобойного оружия. Главный месседж нашего государства для мира: зло не имеет права победить.

Об этом в вечернем обращении к украинским рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что имел в этот день много встреч и важные переговоры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости", – подчеркнул президент.

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"Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе!" – добавил Зеленский.

Он выразил благодарность каждому лидеру стран-партнеров за встречи, состоявшиеся в этот день, и за четкую поддержку – Европейскому Союзу и Европейскому парламенту.

"Спасибо тебе, Испания, за то, что сегодня ты дала нам всем возможность укрепить европейское единство", – добавил глава государства.

Также Зеленский снова прокомментировал ракетный удар российских террористов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября, в результате которого погибли 55 человек. Президент отметил, что "его даже зверским не назовешь, потому что это будет оскорблением для зверей".

"Российские военные не могли не знать, куда бьют. И это не был удар вслепую. Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло", – подчеркнул украинский лидер.

Он выразил соболезнования всем, кто в этот день потерял родных. По словам Зеленского, до войны в селе проживало более 500 человек, в настоящее время оставалось около 300 человек.

"Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная агрессия России. Не существует слов или бумаг, которые способны остановить такое зло. А существует ПВО. Есть артиллерия. Есть наши ракеты. Есть бронетехника. Есть наши мощные воины, отражающие российские штурмы" и сами наступают. Есть наши спецслужбы. Есть наша украинская разведка. Есть санкции мира. Санкции против России за террор. Есть международная юстиция, в частности, Международный уголовный суд, способный защитить справедливость", – подчеркнул Зеленский.

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