Зеленский совершил 134 зарубежных визита за время президентства: в The Times раскрыли, какое государство посещал чаще всего

Владимир Зеленский, находясь на должности президента Украины, совершил 134 зарубежных поездки. Паузы в его дипломатической работе были только во время строгого "коронавирусного" карантина и в начале полномасштабного российского вторжения.

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Статистику собрало издание The Times, ссылаясь на информацию Офиса президента. "Маршрут Зеленского не знает усталости", – написали журналисты.

За четыре с половиной месяца 2025 года глава Украинского государства уже совершил 23 зарубежные поездки в 18 стран мира.

"У Зеленского нет выбора, кроме как продолжать путешествовать. После трех лет изнурительного конфликта с Россией – и смены правительства в Вашингтоне – он оказался на грани, пытаясь сохранить расположение Дональда Трампа и одновременно защищая право своей страны на независимое существование вне орбиты Москвы", – указали в The Times.

Первая поездка за границу после начала большой войны произошла 21 декабря 2022 года. Это был знаковый визит в американскую столицу Вашингтон, где Зеленский провел переговоры с тогдашним президентом Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США.

Если подсчитать статистику всех 134 визитов, то чаще всего украинский президент бывал в Германии – 11 раз.

Страны, которые Зеленский посещал наиболее часто:

– Германия – 11 поездок;

– Франция – 10;

– Соединенные Штаты Америки – 9;

– Польша – 8;

– Бельгия – 8;

– Великобритания – 7;

– Турция – 6;

– Италия – 6;

– Литва – 5;

– Ватикан – 4;

– Швейцария – 4;

– Саудовская Аравия – 4.

Как ранее писал OBOZ.UA, последний заграничный визит Владимира Зеленского (по состоянию на 19 мая) – это поездка в Албанию 16-го числа. Там он участвовал в саммите Европейского политического сообщества в столице страны Тиране.

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