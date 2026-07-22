Зеленский согласовал с Корецким обновленные подходы к кадровой политике правительства: названы приоритеты

В среду, 22 июля, президент Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Сергеем Корецким. Стороны согласовали обновленные подходы к кадровой политике правительства и приоритеты работы министерств.

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Одной из ключевых задач определено ускорение реализации планов устойчивого развития регионов и общин. Подробностями глава государства поделился в своем Telegram.

Первоочередные задачи правительства

"Вместе с Сергеем Корецким определили, как будут обновлены подходы к кадровой политике правительства Украины и какие изменения должны произойти в министерствах. Первыми приоритетами на данный момент являются честная фиксация проделанной работы в рамках выполнения планов устойчивого развития областей и общин, а также максимальное ускорение их выполнения к началу августа", – подчеркнул президент.

По его словам, Корецкий также проинформировал о ходе ликвидации последствий российских атак и выполнении первоочередных задач в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Финансовая устойчивость и оборонная поддержка Украины

Особое внимание политики уделили сотрудничеству с международными партнерами в целях обеспечения финансовой устойчивости Украины, выполнения оборонных договоренностей, а также ускорения производства и поставок необходимого вооружения.

Зеленский поблагодарил главу правительства за эффективную коммуникацию с союзниками и сообщил, что тот вместе с командой уже завершает подготовку своей программы, которая вскоре будет представлена.

"Премьер-министр вместе с командой готовит программу правительства Украины. В ближайшее время документ должен быть представлен. Слава Украине!" – подытожил президент.

Напомним, ранее Корецкий заявил, что правительство ускоряет подготовку к следующему отопительному сезону из-за усиления российских атак. Она началась уже в первый день после завершения предыдущего. По его словам, основой подготовки является документ под названием "План устойчивости", который охватывает широкий спектр мер по защите критически важной инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. После перерыва парламент также утвердил состав нового правительства. Во время голосования за Корецкого решение поддержали 289 народных депутатов.

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