Зеленский: сначала победа, а брусчатка, украшение городов и фонтаны подождут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос бюджетных расходов должен рассматриваться через призму справедливости. Именно поэтому во время войны, которую мы ведем против РФ, максимум государственного внимания и государственных ресурсов должно идти именно на оборону государства.

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Об этом Зеленский сказал в четверг, 20 июля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также обратился к представителям местных властей.

"Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут – сначала победа", – сказал гарант.

Он подчеркнул, что каждый проект, который можно реализовать с помощью внебюджетных ресурсов, должен быть воплощен в жизнь именно таким путем. Это касается разных сфер, и, в частности, области культуры.

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас есть другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные", – отметил президент.

Об этом глава государства сегодня говорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Речь шла, в частности, о кадровых изменениях, связанных с недавним скандалом в культурной сфере. Так, Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть замену Александра Ткаченко на посту министра культуры.

"Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – рассказал он.

Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает украинцам преодолеть последствия очередных российских ударов. Сегодня под огнем оказались Одесса и область, Николаев, Запорожье, Житомирщина, Харьков, прираничные области, Донетчина.

"Я благодарю всех спасателей, врачей, медицинских сестер, волонтеров, полицейских, местные власти. Спасибо всем, кто работает ради людей и Украины. Пострадавшим от российских ударов оказывается необходимая помощь. Снова и снова благодарю работников наших портов, в целом транспортную инфраструктуру, кто делает все, чтобы сохранить украинский экспортный потенциал, наши выходы в глобальную экономику", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский впервые за два десятка лет дипломатических отношений провел переговоры с премьер-министром Эфиопии, самой высокогорной страны Африки, Абием Ахмедом Али. Ключевой темой двух политиков стали перспективы разорванного Россией зернового соглашения и последующие поставки продовольствия странам третьего мира в условиях жесткого противостояния Кремля.

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