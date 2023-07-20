Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть замену Ткаченко на посту министра культуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20 июля поручил главе правительства Денису Шмыгаля заняться вопросом по замене Александра Ткаченко на посту министра культуры Украины. Причины такого решения гарант не назвал, но не исключено, что до него дошли слухи о многочисленных скандалах, в которых замешан медийный чиновник.

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Слова украинского президента транслировала пресс-служба его Офиса. Кто может заменить Ткаченко на должности, которую он занимает с 2020 года, пока неизвестно.

Отметим, что Ткаченко подавал заявление об отставке еще до полномасштабного вторжения в 2021 году. Тогда причиной своего решения он называл сепарацию Государственного кинопроизводства Украины от министерства под его руководством. Однако парламент не поддержал этой инициативы и Ткаченко сохранил за собой пост.

На протяжении 1,5 года полномасштабных военных действий деятельность Александра Ткаченко подвергалась неоднократной критике и даже приводила к скандалам. В частности, украинцы возмущены тем, что министр не озаботился эвакуацией объектов культурных ценностей Украины, в результате чего они были уничтожены оккупантами, а также сомнительной повесткой в национальном телемарафоне, на который выделяются миллионы бюджетных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала с пресловутыми яйцами за 17 гривень украинская общественность наблюдала за сменой руководящего состава в Министерстве обороны. Однако глава ведомства Резников опроверг все слухи и указал, когда и при каких обстоятельствах покинет пост.

"Это моя мечта! И уж тем более моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром, этим все сказано. Мы ждем дня победы, потому что он позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни очень, очень тяжелый", – сказал в апреле 2023 года глава оборонного ведомства.

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