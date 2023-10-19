Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего. Теперь в него будет входить командующий Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич.

При этом больше не будет участвовать в заседаниях Ставки его предшественник Игорь Танцюра, а также экс-глава ГСЧС Сергей Крук. Об этом говорится в Указе президента №699/2023, опубликованном на сайте главы государства.

Напомним, на должность командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Зеленский назначил Баргилевича 9 октября. В тот же день он уволил Танцюру.

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Крук был уволен правительством с должности руководителя ГСЧС 25 августа 2023 года.

Известно, что Баргилевич с 2022 года являлся начальником штаба Восточной группировки войск ВСУ, ранее – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. В 2016 году награжден орденом Даниила Галицкого.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Украинский писатель и разведчик ГУР Илларион Павлюк возглавит Управление прессы и информации Министерства обороны Украины. В этой должности он заменит Анну Маляр, которую Кабмин отправил в отставку.

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