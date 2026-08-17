Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ: что известно о новом руководителе. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Новым руководителем стал Юрий Погрібный, который с июля временно исполнял обязанности руководителя этой структуры.

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Бывший командующий Владимир Карпенко был освобожден от должности. Соответствующие приказы №730/2026 и №731/2026 опубликованы на сайте президента.

В июле 2026 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый назначил Юрия Погрібного временным исполняющим обязанности командующего Силами логистики.

Юрий Погрибный является кадровым военнослужащим, выпускником Сумского военного института. С 2014 года он участвовал в АТО и ООС в Донецкой и Луганской областях. Был участником операций по освобождению Славянска, Краматорска и Лимана.

В 2016 году он занял должность заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады по вооружению. Через четыре года он стал командиром 532-го отдельного ремонтно-восстановительного полка.

Погрибный занимался техническим обеспечением войск на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях.

В 2024 году он стал начальником вооружения и заместителем начальника по логистике оперативного командования "Восток". Впоследствии Юрий Погребной возглавил логистику Сухопутных войск ВСУ.

Командование Сил логистикиобеспечивает поставки на фронт вооружения, боеприпасов и техники, а также отвечает за топливо, питание военнослужащих и ремонт вооружения. До смены руководства структуру возглавлял Владимир Карпенко. Александр Сырский в 2021 году назначил его ответственным за логистику Сухопутных войск, а после назначения Сырского главнокомандующим ВСУ Карпенко возглавил Силы логистики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых кадровых решений в армии. Их предложил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. Им стал генерал-майор Скибюк, который до этого был заместителем начальника Генштаба.

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