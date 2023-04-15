Зеленский: Россия должна забраться с территории всей Украины, мы обеспечим полную ответственность для оккупантов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна забраться с территории всей Украины. Давление на агрессора будут оказывать в том числе санкционно – и ограничения, введенные Киевом, будут синхронизироваться с глобальными санкциями против страны-агрессора.

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Об этом глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении к народу. Запись была опубликована на YouTube-канале Офиса президента 15 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии. И я благодарю всех, кто помогает нам, Украине!" – сказал гарант.

Он сообщил, что 15 апреля провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отметил украинский лидер, они успели затронуть все ключевые вопросы о безопасности, обсудить международные контакты – и наши, и Франции (Макрон на днях ездил в Китай).

Зеленский подчеркнул, что Российская Федерация должна прекратить агрессию и уйти из Украины, включая Крым и Донбасс. Международные правила должны заработать вновь, а российские нарушения нельзя игнорировать – именно на таких принципах безопасность и спокойствие вернутся в международные отношения.

"Именно для этого есть украинская формула мира. Абсолютно реалистичная. Целиком конкретная", – сказал гарант.

Президент добавил: недавно в Вильнюсе (Литва) состоялась встреча членов Совместной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT). Одним из результатов стало подписание соглашение о том, что расследоваться будут не только преступления российских оккупантов, но и преступление геноцида.

"Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе юридическом, полную ответственность России за совершенное против Украины и украинцев", – отметил Зеленский.

Также он рассказал о ракетном ударе россиян по Славянску Донецкой области. По состоянию на 21:00 субботы поисковая операция все еще продолжалась. Всего один удар разрушил и повредил более 50 домов, указал гарант.

Ранено более 20 человек, погибли – по меньшей мере 11, в том числе маленький мальчик.

"Никому из тех, кто виновен в этой агрессии, нельзя ничего прощать или забывать", – подчеркнул лидер страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля Зеленский ввел в действие решении Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против граждан страны-террориста России. Всего в очередном санкционном списке числится 87 россиян.

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