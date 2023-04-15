Зеленский полтора часа говорил с Макроном: речь шла о Китае и фронте

Глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты говорили почти 1,5 часа, подняв ключевые вопросы международного сотрудничества для противостояния вооруженной агрессии России.

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Об этом сам украинский гарант рассказал на своем Telegram-канале. Большое внимание было уделено минувшему визиту Макрона в Пекин, к чему удалось прийти ему при встрече с Си Цзиньпинем.

"Я рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Могу заверить, что увидел намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя", – сказал Зеленский.

Также политики обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс.

Отдельно Макрон выразил осуждение и крайнюю степень критику методов российских оккупантов, которые обезглавили украинского военнопленного. Для цивилизованного мира такое поведение неприемлемо без оговорок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля президент Зеленский ввел в действие решении СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против граждан страны-террориста России.

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