Зеленский рассказал, помощь какого государства критически важна для победы Украины в войне с РФ

Успехи украинской армии на поле боя в значительной степени обусловлен военной помощью, которую предоставляют западные партнеры Украины, в первую очередь, США и Евросоюз. Если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, она не сможет победить в войне с Россией.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press. Он добавил, что опасается, что результаты президентских выборов в США в 2024 году могут повлиять на ход войны в Украине.

В ходе интервью Зеленский отметил, что хорошо понимает, что успехи Украины в отражении российской агрессии во многом обусловлены военной помощью, предоставляемой западными партнерами, прежде всего США и ЕС.

При этом, пишет издание, определенные силы в США, включая экс-президента Дональда Трампа, намеревающегося баллотироваться на выборах 2024 года, задаются вопросом, должен ли Вашингтон продолжать предоставлять Украине военную помощь на миллиарды долларов.

"Вероятный соперник Трампа от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис, также предположил, что защита Украины в "территориальном споре" с Россией не является важным приоритетом национальной безопасности США. Позже он отказался от этого заявления после того, как столкнулся с критикой со стороны других представителей Республиканской партии", – добавляет АР.

В ходе интервью Зеленский не упомянул имен Трампа, Десантиса либо других представителей Республиканской партии, которые могут прийти к власти в 2024 году. Однако он отметил, что опасается, что на ход войны могут повлиять результаты президентских выборов в США.

"США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим", — сказал он в интервью.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему ВСУ так важно удержать Бахмут. Оккупацию этого города, бои за который продолжаются уже многие месяцы, президент РФ может использовать для убеждения мирового сообщества в необходимости принуждать Украину к мирным переговорам и согласию на неприемлемые для нашей страны компромиссы с агрессором.

Также поражение в Бахмуте сильно ударит по духу украинской армии и граждан.