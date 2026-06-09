Зеленский рассказал, какого вооружения критически не хватает Украине

Украине больше всего не хватает американских систем Patriot, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты. Именно эти комплексы остаются ключевым средством защиты от ночных ракетных ударов по украинским городам.

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Об этом, после переговоров с европейскими лидерами, заявил президент Владимир Зеленский. В воскресенье он провел переговоры на Даунинг-стрит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Во время встреч он вновь призвал европейских союзников помочь усилить защиту украинского неба от масштабных атак беспилотников и ракет.

Президент отметил, что ракеты для систем Patriot являются дорогими – одна стоит 4 млн долларов. По его мнению, Великобритания, Франция, Германия и другие страны Европейского Союза должны совместно работать над созданием альтернативы американской системе противоракетной обороны.

В то же время Украина готова делиться с европейскими партнерами опытом, приобретенным при ведении войны с использованием дронов. По словам Зеленского, украинский опыт использования дронов вызывает интерес у международных партнеров. Кроме того, отдельные арабские страны обращались в Киев за помощью в противодействии иранским беспилотникам Shahed.

Главные истории дня

Напомним, Украина получила возможность закупить у США новые системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, однако для этого необходимо срочно найти финансирование. В противном случае поставки могут отложиться до 2030 года из-за многолетней очереди на производство таких комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, даже если США будут передавать Украине все новые противоракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot, этогоможет не хватить для противодействия российским ракетным атакам. Причина заключается в том, что Россия уже производит больше баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет, чем США выпускают ракет-перехватчиков для Patriot.

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