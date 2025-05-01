Декларация стран Триморья: Венгрия не поддержала помощь Украине и осуждение агрессии России

Венгрия отказалась поддержать часть декларации саммита Триморья, касающуюся российского полномасштабного вторжения в Украину и пути страны к вступлению в ЕС. В частности, Будапешт отказался признать необходимость наказания виновных в преступлениях против украинского народа и осудить агрессию РФ.

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Как передает Укринформ, Совместная декларация государств Триморья была принята на саммите инициативы в Варшаве. В документе страны отмечают "непреклонную поддержку Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ".

Однако представители Венгрии приобщили к декларации отдельное мнение, где сказано, что страна "не может согласиться с 4-9 пунктами, поскольку некоторые ее формулировки выходят за рамки новых геополитических обстоятельств".

В пунктах 4-9 говорится, что страны Триморья поддерживают решение стран-кандидатов присоединиться к ЕС. Также они "остаются преданными общему процессу вступления в ЕС, основанному на заслугах и направленности на результат, применяемый одинаково и объективно ко всем странам-кандидатам".

Кроме того, в документе подчеркивается готовность усилить давление на Россию, чтобы ослабить ее способность продолжать вести войну, а также на непоколебимой поддержке Украины.

Также там указано на необходимость привлечь к ответственности тех, кто отдавал приказы или совершил военные преступления в Украине.

Отметим, что страны Триморья – это инициатива, объединяющая 13 стран ЕС, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей (Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Греция).

Инициатива трех морей направлена на создание регионального диалога по разным вопросам. Ассоциированными членами ИТМ являются Украина и Молдова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на саммите Триморья заявил, что верит, что европейские союзники Украины также хотят справедливого окончания войны. Путин не должен получить никаких вознаграждений и ни одного клочка украинской земли.

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