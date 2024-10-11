Зеленский проводит встречу с Шольцом: первые подробности и фото

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября в Берлине (ФРГ) провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это уже четвертая их встреча в течение текущего года.

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Перед беседой политики сделали краткие заявления для СМИ, и немецкий канцлер заверил, что он на стороне Украины. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

"Героичность и отвага Украины и дальше вызывают большое уважение. Наши сердца с тобой, с твоей страной и твоим народом, дорогой Владимир. И не только это: Германия в военном плане больше всего в Европе поддерживает Украину", – сказал Шольц.

Он вспомнил о российских обстрелах гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры. Поэтому Германия с поддержкой Бельгии, Дании и Норвегии поставит Украине еще один пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. Он будет включать системы ПВО IRIS-T, Skynex, Gepard, гаубицы, бронированные авто, самоходные артиллерийские установки, боевые дроны, радары и боеприпасы.

"И в следующем году мы продолжим военную поддержку Украины", – пообещал федеральный канцлер. В бюджете страны уже предусмотрено выделение на эту цель 4 млрд евро.

Шольц подчеркнул: все стремятся к устойчивому миру. Его реализация возможна исключительно на условиях международного гуманитарного права, "и это будет требовать от нас сверхусилий".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 октября Владимир Зеленский начал заграничную поездку. Он прибыл с официальным визитом в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

– 10 октября президент прибыл в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

– В тот же день, 10 октября, он прилетел в Париж и в Елисейском дворце поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

– Поздно вечером 10 октября Владимир Зеленский посетил Италию и в Риме встретился с премьером страны Джорджей Мелони.

– Утром 11 октября глава Украинского государства в Апостольском дворце Ватикана провел встречу с Папой Римским Франциском.

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