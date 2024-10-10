Зеленский прибыл в Лондон и встретился со Стармером. Видео

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Украинский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Об этом сообщило издание Sky News. Переговоры политиков прошли на Даунг-стрит в резиденции британского премьера.

Напомним, кроме Великобритании, у президента запланированы визиты во Францию, Италию и Германию. Он проведет переговоры с лидерами каждого из этих государств – Эммануэлем Макроном, Джорджей Мэлони, Олафом Шольцом. А также с Папой Римским – 11 октября в Ватикане.

Политик отметил, что от этих ключевых партнеров "зависит военная составляющая нашего усиления".

Накануне стало известно, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату пока не назвали. Зеленский отметил, что причина такого решения ясна – это удары стихии по США, а именно мощный ураган "Милтон".

"Они нуждаются в максимальном внимании президента Байдена к внутренней ситуации. Любой лидер в аналогичных обстоятельствах остался бы в своей стране", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 октября в Хорватии президент Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в Альянс и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

– Также во время визита в Хорватию украинский лидер заявил, что РФ избегает честной дипломатии, поэтому Киев и разработал свой План победы. В Кремле должны понять, что Россия больше никогда не покорит Украину.