Зеленский прибыл в Хорватию на саммит 'Украина – Юго-Восточная Европа': какие вопросы будут ключевыми. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 9 октября прибыл с официальным визитом в Хорватию. Запланированы встречи главы государства с премьер-министром страны Андреем Пленковичем, в частности, относительно оборонного сотрудничества, реабилитации раненых защитников и восстановления Украины, а также в программе визита – встречи с представителями других стран региона.

Об этом сообщил сам Зеленский в своем официальном Telegram-канале. Также президент примет участие в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

"Прибыл в Хорватию для встречи с премьер-министром Андреем Пленковичем, представителями других стран региона и участия в уже третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". С премьер-министром Пленковичем будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, реабилитации наших воинов, которые были ранены на передовой, а также об восстановлении Украины", – отметил Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что с представителями 12 стран, участвующих в саммите, планирует обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации Формулы мира, совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности, а также взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.

Напомним, накануне, 8 октября, стало известно, что Зеленский ввел в действие два пакета санкций. В новые списки вошли предатели Украины, а также юридические и физические лица, работающие на обеспечение возможности России продолжать войну.

Глава государства, рассказывая о новых ограничениях, подчеркнул, что Украина будет синхронизировать свои санкции с ограничениями, введенными западными партнерами.