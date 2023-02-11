Зеленский провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранительных органов и указал на ключевые вызовы. Видео

В течение субботы, 11 февраля, президент Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов Украины. Темой обсуждения стало усиление государственных институций нашей страны и их защита от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность.

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Об этом сам украинский гарант рассказал на своем YouTube-канале. Он пояснил, что в ответственность за это заключается сразу в нескольких направлениях: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и прозрачности того, как работают государственные структуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Например, на совещании с првавоохранителями выслушал доклад по выявлению и блокированию теневых схем на таможне. Вы видели в течение этих недель соответствующие следственные действия, задержание", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что все силовые структуры – Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис генерального прокурора – имеют значительные результаты в защите нашего государства от работавших на государство-агрессора. Точку в этом вопросе поставят члены Совета национальной безопасности и обороны, которые примут по каждому инциденту соответствующее решение.

"И вся эта деятельность – не только те или иные эпизоды и те или иные уголовные производства. Не только то, что касается некоторых лиц. Но и то, что касается институций. Государство продолжит их модернизацию, процессов в них, процедур. Чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан", – подчеркнул лидер нации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский посетил посольство Турции в Киеве, чтобы почтить память людей, погибших от разрушительного землетрясения 6 февраля. К импровизированному мемориалу он возложил цветы от имени народа Украины, а также сделал запись в книге скорби.

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