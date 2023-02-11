'Разделяем боль': Зеленский пришел в посольство Турции в Украине, чтобы почтить память жертв землетрясения. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский посетил посольство Турецкой Республики в Украине, чтобы почтить память людей, погибших от разрушительного землетрясения 6 февраля. К импровизированному мемориалу он возложил цветы от имени народа Украины, а также сделал запись в книге скорби.

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Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Видео, записанным в дипучреждении, гарант поделился в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Глава государства назвал землетрясение в Турции ужасной трагедией, которая за считанные секунды забрала тысячи жизней. Она отозвалась глубокой болью в наших сердцах, отметил Зеленский.

"Разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время. Вечная память погибшим. Быстрейшего выздоровления пострадавшим", – заявил гарант.

В посольстве он пообщался с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

В церемонии памяти погибших также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тысяч человек. Более 3 тысяч людей погибли также в Сирии.

Основное землетрясение сотрясло страны ранним утром, поэтому большинство пострадавших в это время находились в своих домах и в миг оказались под завалами. Спустя несколько часов разрушений прибавило еще одно сильное землетрясение. После события произошло почти 2000 афтершоков в разных странах, заявляли в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

По состоянию на 11 февраля поисково-спасательные работы еще не закончились. Окончательное количество пострадавших может быть огромным.

Как писал OBOZREVATEL:

– Эксперты считают, что катастрофическую роль в масштабе трагедии сыграли три фактора: сила толчков (7,8 и 7,5), то, что мощнейших землетрясений было два, а в строительном фонде были проблемы и дефекты.

– Страшный момент начала подземных толчков в турецкой провинции Кахраманмараш (эпицентр землетрясения) попал на видео.

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