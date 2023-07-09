Зеленский провел координационное совещание в Замке Любарта в Луцке: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля провел координационное совещание в замке Любарта в Луцке. На нем обсуждались безопасность и социальная ситуация на Волыни.

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Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Также было обнародовано видео с мероприятия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Первое: граница, ситуация в пограничной Беларуси. Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местные власти. Третье: состояние укрытий. Четвертое: бюджетное обеспечение. Пятое: рабочие места", – рассказал глава государства.

Он также поблагодарил всех жителей Волыни, кто работает ради приближения победы Украины.

Луцкий замок или Замок Любарта – памятник архитектуры и истории национального значения. Один из самых больших, древних и лучше сохранившихся в Украине замков, культурный центр и старейшее здание Луцка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Луцке. Лидеры государств прибыли в костел святых Петра и Павла и почтили память жертв Волынской трагедии.

– На днях командующий ОС ВСУ Сергей Наев проинспектировал границу с Беларусью на Волыни. Все патрули полиции и контрразведка переведены на усиленный режим боевого дежурства.

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