Зеленский провел большое совещание по отношениям с НАТО и ЕС: названы приоритеты

Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по планам Украины на текущий год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Приоритеты: реализация решения об открытии переговоров, подготовка переговорной рамки с Евросоюзом, формирование системы отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждый чувствовал, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.

Видео дня

О ходе и результатах заседания глава государства рассказал в вечернем обращении к украинцам 7 января. В нем приняли участие председатель Верховной Рады, глава правительства, профильная вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, международники Офиса Президента и председатель Офиса.

Также президент рассказал, что в этот день в Украине с визитом находится министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Он отметил, что это государство – очень важный и крепкий партнер Киева.

"Благодарен за поддержку, которую Япония оказала нашему государству. Это и помощь в безопасности, и сильное лидерство в "Группе семи" и вообще в международной политике, и экономическая поддержка – мы ценим ее, – и гуманитарное усиление Украины. Один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией", – подчеркнул украинский лидер.

По результатам встречи с главой МИД Японии президент сообщил о новом большом пакете энергетической поддержки для Украины.

"Я благодарен за финансовую поддержку нашего государства. Сегодня мы обсудили наше дальнейшее взаимодействие, в частности конференцию по восстановлению Украины, которая запланирована на февраль, а также наши дальнейшие совместные шаги по безопасности, работу по Формуле мира и по усилению санкций против России. Уверен, что и этот год будет достаточно содержательным для наших отношений", – отметил Зеленский.

Также президент 7 января принял участие в открытии конференции безопасности, которую ежегодно проводит шведская ассоциация "Народ и оборона".

"Одно из наиболее весомых мероприятий в Северной Европе и наиболее представительная в Швеции. Конференция продолжит работу на неделе – сегодня первый, стартовый день. Представил видение нашего государства относительно тех вызовов и возможностей, которые сейчас есть и для наших государств – Украины и Швеции, и для Европы в целом", – рассказал гарант.

"Ключевое – солидарность и совместные действия. Мы уже показали, что наша консолидация – всех в Европе и свободном мире – способна брать верх над всеми даже самыми масштабными проявлениями агрессии. И в этом году должны сделать еще больше", – убежден Зеленский.

По его словам, необходимо добавить сотрудничество в оборонном производстве – в совместных проектах, в частности, в Украине.

"Шведские боевые машины СV-90, шведская артиллерия – "арчеры" – уже показали себя в руках наших воинов на фронте. И вся наша Европа имеет достаточный потенциал, чтобы обеспечить безопасность при любых обстоятельствах и настроениях в глобальной политике", – пояснил глава страны.

О ликвидации последствий российских обстрелов в Покровске

Аварийно-спасательные работы в Покровске Донецкой области и в окрестных селах после обстрела, произошедшего 6 января, продолжаются весь день воскресенья.

"На месте работают все необходимые службы, в том числе наши спасатели ГСЧС Украины, полицейские. И я благодарен каждому и каждой, кто привлечен к этой работе", – сказал президент.

Особенно он отметил:

– сержанта Виталия Бута,

– главного мастер-сержанта Владимира Долженко,

– старшего лейтенанта Богдана Мачульного,

– майора Сергея Пышнограева,

– сержанта полиции Илью Петренко,

– лейтенанта полиции Ярослава Яреська,

– капитана полиции Сергея Левченко.

"Хочу также сказать о полицейских Харьковщины – тех, кто помогает разбираться с последствиями ударов российских террористов, помогает людям, общается с родными погибших, устанавливает правду и фиксирует доказательства российских военных преступлений", – подчеркнул Зеленский.

В частности, он отметил полицейских, работавших на месте после российского удара по селу Гроза в Купянском районе:

– майор полиции Юлия Бражо,

– майор Наталья Матвиенко,

– полковник Оксана Олейник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Зеленский сообщил, что ключевыми планами на следующую неделю станет обеспечение ВСУ вооружением и техникой. Он подчеркнул, что на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ.

– Накануне Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер пригласил турецкую сторону принять участие во встрече по "формуле мира" на уровне советников в Давосе (Швейцария) в январе и получил утвердительный ответ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!