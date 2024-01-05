Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 января, провели телефонные переговоры. Зеленский пригласил турецкую сторону поучаствовать во встрече по "формуле мира" на уровне советников в Давосе (Швейцария) в январе, и получил утвердительный ответ.

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О разговоре с президентом Турции украинский глава сообщил в Telegram. Отдельное внимание он акцентировал на пункте "формулы мира" о возвращении всех пленных и депортированных.

"Очень важным является посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех других – взрослых и детей, воинов и гражданских, – которые удерживаются в российской неволе", – рассказал гарант.

В вечернем обращении к гражданам Зеленский поделился подробностями разговора с Эрдоганом. Он назвал беседу очень содержательной.

"Как и всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты. Я поблагодарил президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной. У нас есть общие проекты – уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов", – отметил Зеленский.

Он указал на то, что от украинско-турецкого сотрудничества во многом зависит безопасность в Черном море, а глобально – продовольственная безопасность. Президент выразил благодарность коллеге лично, а также всей Турции "за поддержку нашей работы по морскому экспортному коридору из Украины".

С начала его работы и по состоянию на 5 января 2024 года через коридор прошло более 14 миллионов тонн грузов. Это почти 500 судов.

"Очень важный результат – и экономический, и безопасный, геополитический. Мы демонстрируем, что мы можем возвращать безопасность нашему региону при всех имеющихся угрозах. Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону", – заявил гарант.

Как ранее писал OBOZ.UA, в декабре страны-союзники по НАТО Турция, Румыния и Болгария согласились подписать трехстороннее соглашение о разминировании Черного моря. Военные этих государств согласились проводить мероприятия по расчистке акватории от взрывоопасных предметов. Подписание документа, по данным СМИ, запланировано на 11 января 2024 года.

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