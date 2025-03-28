Зеленский признался, сожалеет ли, что добавил пункт о полезных ископаемых к плану победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что пункт о полезных ископаемых был одним из других в Плане победы. Он был добавлен, как дополняющий гарантии безопасности.

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Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом Зеленский сказал журналистам во время брифинга 28 марта. Он ответил на вопрос, сожалеет ли, что добавил пункт о полезных ископаемых в План победы.

Глава государства подчеркнул, что главным пунктом было членство в НАТО как основная гарантия безопасности.

"В Плане победы все очень четко: НАТО как главная гарантия безопасности, сдерживающие пакеты дальнобойного оружия, которые есть только в США и которые будут использованы в случае, если россияне нарушают нашу границу снова, украинская армия следующий пункт и полезные ископаемые, которые должны быть защищены всеми выше", – пояснил президент.

По словам главы государства, предполагалось, что за предоставленную нам безопасность мы поделимся своими возможностями в плане полезных ископаемых, но, прежде всего, речь шла о гарантиях безопасности.

"И тогда за то, что мы в НАТО, и что оно нас защищает, и это не получит дикий мир – дикий мир это Россия, Северная Корея, Иран и кто там еще может быть – мы должны делиться нашими возможностями за нашу безопасность. Объясняю: в Плане победы полезные ископаемые не самый важный пункт, он один из пунктов если будут выполнены все предыдущие", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский во время брифинга сообщил, что 28 марта Украина официально получила от США проект соглашения о полезных ископаемых, который очень отличается от предыдущего варианта. В частности, в случае подписания этого документа в таком виде США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских недр от руды до природного газа. Он подчеркнул, что сейчас Украина ожидает оценки документа со стороны юристов. И только после этого его можно будет комментировать.

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