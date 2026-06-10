Зеленский присоединится к саммиту G7 во Франции: Макрон рассказал подробности

В Эвиан-ле-Бен, на юго-востоке Франции, 15 июня начнется саммит G7. Уже на второй день саммита планируется обсуждение вопросов помощи Украине и прекращения войны. Соответственно, участие в этих обсуждениях примет президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом 10 июня рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что украинский лидер прибудет 16 июня во Францию, чтобы "восстановить консенсус" стран Группы семи по поддержке Украины.

Важное участие

"Участие президента Владимира Зеленского очень важно для нас, поскольку нам нужно восстановить консенсус в рамках G7 относительно поддержки Украины в различных аспектах войны с Россией, включая необходимость переговоров", – частности, сказал Макрон.

По его словам, саммит начнется с отдельной встречи лидеров семи стран.

"Сначала будет момент отдельного обсуждения семи лидеров, чтобы охватить большие темы международных кризисов. А уже во вторник утром мы начнем дискуссию по Украине с президентом Зеленским", – объяснил президент Франции.

Программа саммита

Среди "больших тем международных кризисов" первой будет война, начатая Соединенными Штатами и Израилем против Ирана. Соответственно, на первый день саммита "отдельно приглашены" лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил Макрон.

Первоначально обсуждения будут сосредоточены на проблеме закрытого указанной войной Ормузского пролива, что имеет "реальное влияние на наши экономики".

Весь второй день саммита будет сконцентрирован на войне в Украине, помощи нашему государству и попытках поиска мира.

А в последний день саммита на повестке дня будет "партнерство Север-Юг". Поэтому на мероприятие в этот день приглашены "партнеры из Южной Кореи, Индии, Кении и Бразилии, сказал Макрон.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Макроном во время своего последнего визита в Британию. По словам украинского лидера, именно тогда он и получил от французского коллеги приглашение на саммит "Большой семерки"

"Готовимся к формату G7 во Франции, и важно, чтобы были сильные результаты", – довольно лаконично прокомментировал Владимир Зеленский это приглашение и поблагодарил Эммануэля Макрона.

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