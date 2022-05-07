Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 накануне 9 мая

Глава украинского государства Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, которую под председательством канцлера Германии Олафа Шольца проведут в воскресенье, 8 мая. Главной темой встречи станет война, которую Россия начала против Украины.

Как на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, мировые лидеры должны обсудить глобальные последствия российского вторжения в соседнюю страну, последние события на фронте и продемонстрируют коллективный ответ на путинскую агрессию.

По ее словам, в частности, политики будут говорить о введении дополнительных санкций против страны-агрессора России.

"Эта встреча – это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии Путина, но и показать, что единство требует работы, требует усилий, крови, пота, а иногда и слез", – сказала Псаки.

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Она намекнула, что дата проведения конференции в канун Дня Победы в России выбрана не случайно. Псаки отметила, что, по всей видимости, этот день российский диктатор Путин планировал объявить днем победы над Украиной, однако это не так.

"Он ожидал, что пройдет маршем по улицам Киева, но этого явно не произойдет", – сообщила Псаки.

В то же время, накануне пресс-секретарь Белого дома сообщала, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины именно 9 мая. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, назначен на 9 мая, когда в Москве Путин будет смотреть очередной парад своей армии.

Как писал OBOZREVATEL, издание Bloomberg сообщало, что лидеры G7 намерены обсудить введение новых санкций против России. Ожидается, что разговор позволит странам скоординировать – и потенциально доработать – новые ограничительные меры.