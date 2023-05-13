'Важный визит для победы': Зеленский прибыл в Рим на встречи с президентом и премьером Италии

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Риме. У лидера государства запланированы встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой Римским Франциском.

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Об этом сам гарант сообщил в Telegram. Он отметил важность этой поездки.

"Важный визит для победы Украины", – написал Зеленский.

Как сообщили итальянские СМИ, президент Украины прибыл на самолете в аэропорт Чампино в Риме. Его встретили вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, посол Украины в Италии Ярослав Мельник и посол Италии в Киве Пьер Франческо Зазо, отметил Таяни в Twitter.

"Италия приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Мы подтверждаем нашу приверженность украинскому народу, защите свободы и демократии", – написал министр.

Напомним: в апреле Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины, проходившей в Риме. Он заявил, что наши войска и народ твердо верят в свои силы и способность защитить суверенитет, свободу и будущее. Уже сейчас очевидно, чем закончится война с захватчиками, поэтому и сама Украина и ее европейские партнеры должны разрабатывать проект по ее восстановлению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее премьер Италии Джорджа Мэлони разгромила "друзей Путина" в итальянском парламенте. Так она ответила на критику продления военной помощи Украине, прозвучавшую от пророссийских партий;

– в феврале Украина и Италия заключили декларацию, подтверждающую безоговорочную поддержку Украины как борца за ценности демократического мира, а также кандидата на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

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