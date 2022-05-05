Зеленский пригласил Штайнмайера и его правительство в Киев – Bild

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера и его правительство в Киев. Ранее стало известно, что они провели телефонные переговоры, которые длились три четверти часа.

Два лидера договорились оставить в прошлом былые разногласия. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В телефонном разговоре Штайнмайер выразил Зеленскому солидарность и уважение к мужественной борьбе украинского народа с российскими агрессорами.

"Обе стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве", — заявил изданию пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Штайнмайер и Зеленский оценили разговор как хороший и важный. Они договорились оставаться в тесном контакте. Канцелярия немецкого президента сообщила, что в ходе беседы прояснились прошлые разногласия.

О конкретных датах поездки пока не сообщается. Но, по утверждениям Bild, визит может состояться 8 или 9 мая – это очень важная дата, поскольку в эти дни в Украине празднуют победу над национал-социалистами.

Напомним: ранее Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями от стран ЕС. Однако Зеленский якобы не захотел встречаться с немецким политиком.

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