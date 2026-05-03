Зеленский пригласил делегацию США в Киев: ответили ли американцы

Представители Вашингтона получили приглашение посетить Киев от президента Владимира Зеленского для проведения переговоров на уровне технических групп. Ответа от США на это предложение Украина (по состоянию на 3 мая) так и не получила.

Во время общения со СМИ Зеленский сообщил, что встреча планировалась как альтернатива трехсторонним переговорам, ведь такой формат сейчас затруднен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Затем американские представители могли бы поехать в Москву.

"Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях – во время войны с Ираном – чтобы приехать в Киев... Американская группа может приехать к нам, и после нас поехать в Москву. Если не получается втроем, давайте сделаем так – по очереди. Это наше предложение", – сказал президент.

Он заверил, что "позитивные сигналы" от партнеров были, поэтому Украина надеется, что визит состоится.

Соединенные Штаты до сих пор не определились

Посольство нашей страны в США в комментарии "Суспільному" подтвердило: Украина ответа от Соединенных Штатов еще не получила.

"По состоянию на сегодня (3 мая. – Ред.) американская сторона продолжает рассматривать наше предложение, и мы ждем ответа. Как только мы услышим о готовности провести следующий раунд переговоров, не сомневайтесь, что мы сразу начнем подготовку к нему", – заявили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что Киев осознает сфокусированность США на Иране, но в то же время надеется, что ситуация в регионе стабилизируется и фокус внимания снова будет направлен на войну РФ против Украины.

"Это важно, поскольку наш приоритет один – мы хотим закончить эту войну, закончить эту войну справедливо, справедливым миром и сделать так, чтобы она никогда не повторилась снова. А для этого должны быть сильные гарантии безопасности. Все наши приоритеты известны американской стороне. Мы знаем и что думают россияне по этому поводу", – отметила преслсужба.

Дипломаты в очередной раз подчеркнули готовность украинцев "сесть за стол переговоров", а также напомнили, что Зеленский открыт к проведению трехсторонней встречи на уровне лидеров.

– Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что между Киевом и Вашингтоном продолжает расти напряженность, отношения Владимира Зеленского с Дональдом Трампом фактически входят в фазу турбулентности. Перелом наступил, когда стратегия быстрого завершения войны не сработала.

– Спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев, несмотря на предварительные планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но пока что решение так и не реализовали.

