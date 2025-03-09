"Надеемся на результат": Зеленский – о визите в Саудовскую Аравию, пакетах поддержки и приближении мира. Видео
Президент Владимир Зеленский 10 марта прилетит в Саудовскую Аравию. Команда украинских чиновников проведет там встречу с американскими представителями – и эти переговоры "стали еще более подготовленными".
Об этом вечером 9 марта глава государства рассказал в традиционном обращении к народу. "Надеемся на результат. И это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", – заявил он.
В воскресенье президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о фронте, с акцентом на Донетчине и Курщине.
"Я хочу поблагодарить все наши подразделения, которые устойчиво и несмотря на все уничтожают оккупанта, отбивают штурмы и защищают наши позиции. Дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях. И мы делаем все для того, чтобы украинские фронтовые нужды были обеспечены", – сказал Зеленский.
Министр обороны Рустем Умеров доложил о своих контактах и встречах с нашими партнерами – о новых пакетах поддержки:
– Польша готовит новую помощь и продолжает участие в чешской боеприпасной инициативе;
– Германия – "ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним";
– Евросоюз – на уровне институтов ЕС продолжается сотрудничество, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках;
– Нидерланды готовы инвестировать и дальше в производство оружия в Украине;
– страны Северной Европы и Балтии – "полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят всех нас – и Украину, и Европу".
В конце обращения Зеленский поблагодарил спасателей, помогающих нашим людям после российских ударов. Речь идет обо всем коллективе ГСЧС Украины, но особенно президент отметил:
– спасателей, работающих в Донецкой области, в частности тех, кто помогал в Доброполье: Дмитрий Агарков, Артем Бернада, Евгений Осадчий, Дмитрий Литовченко, Александр Маслюк;
– также Андрей Земляной, Сергей Конов, Денис Суханов, Владимир Аллик, Сергей Усов и весь коллектив ГСЧС Украины на Донетчине;
– спасателей Харьковщины – Алексей Макушенко, Кирилл Швачка, Андрей Олейник, Александр Рабченюк, Максим Адамович, Роман Веретельник, Андрей Валуев, Павел Саранча, Андрей Тур, Юрий Денчик.
"Благодарю всех, кто работает ради Украины и украинцев! Спасибо всем нашим украинским воинам! Слава Украине" – такими словами президент закончил обращение к гражданам.
Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам с США в Саудовской Аравии по установлению мира. Он выразил уверенность, что встреча будет результативной, и рассказал, что в нашу делегацию добавлен еще один участник переговоров – чтобы "украинские интересы были учтены, как нужно".
В запланированных переговорах между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии российская сторона представлена не будет.
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