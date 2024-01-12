В Давосе украинскую формулу мира обсудят более 80 делегаций: в МИДе Швейцарии раскрыли детали

В воскресенье, 14 января, в Швейцарии состоится очередная встреча советников по национальной безопасности глав государств, обсуждающих украинскую Формулу мира. Они соберутся в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Швейцарии. В пресс-релизе ведомства подчеркивается, что конференция будет проходить под сопредседательством министра иностранных дел страны Игнацио Кассиса и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней примут участие более 80 делегаций.

"14 января 2024 года в Давосе Швейцария и Украина проведут четвертую встречу советников по национальной безопасности (РНБ) в рамках "Украинской формулы мира". Целью конференции под сопредседательством федерального советника Игнацио Кассиса и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака является завершение переговоров на уровне советников по национальной безопасности относительно принципов достижения продолжительного и справедливого мира в Украине. Эти принципы должны стать основой следующих этапов мирного процесса. Швейцария вносит важный вклад в это через конференцию в Давосе", – говорится в сообщении.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в воскресной встрече в Давосе примут участие более 80 делегаций. Приглашали к участию представителей около 120 стран и организаций.

"В центре внимания будет мирная формула, которую президент Украины Владимир Зеленский инициировал в конце 2022 года. Эта формула состоит из десяти принципов для достижения продолжительного мира в Украине. Эти принципы обсуждались в десяти рабочих группах на уровне советников по нацбезопасности в рамках формулы мира", – отметили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.

Швейцария, отметили в МИДе, задействована в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и фиксации окончания войны.

Грядущей встрече в Давосе предшествовали уже три встречи советников – в Копенгагене 25 июня 2023, Джидде 5-6 августа и на Мальте 28 октября. И в Швейцарии в воскресенье, согласно ожиданиям, "будут представлены результаты работы рабочих групп и обсуждены следующие шаги".

"Швейцария приветствует эту инициативу, поскольку она может стать основой для переговорного процесса о крепком мире. Проводя четвертую встречу советников по национальной безопасности, которая также включает панельные дискуссии по продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам, Швейцария подчеркивает важность диалога в поиске крепкого и справедливого мира в Украине", – добавили в МИД Швейцарии.

Там также напомнили, что страна помогает Украине и пострадавшим от войны украинцам и другими способами.

"Эти меры (по помощи пострадавшим от войны в Украине. – Ред.) варьируются от конкретных действий, таких как гуманитарная помощь и гуманитарное разминирование, до участия в процессе восстановления, который был начат при широкой политической поддержке на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в середине ноября прошлого года Швейцария поддержала создание трибунала для России.

А в первой половине декабря государство объявило, что передаст Украине 60 машин для разминирования.

За неделю до заверения 2023 года стало известно, что Швейцария почти вдвое увеличила зимнюю помощь Украине. Дополнительно передано еще 11,8 млн. швейцарских франков (около $13,6 млн.). Вместе с этими средствами общая сумма помощи Швейцарии Украине на зиму составит более $30 млн.