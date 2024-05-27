Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Видео

В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Испанию, где проведет переговоры с представителями властей. Также украинский лидер встретится с королем страны.

Об этом накануне сообщила пресс-служба испанского правительства. Поездка планировалась ранее, однако была перенесена из-за нового наступления войск РФ на Харьковщине.

Известно, что в этот понедельник в Мадриде у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Педро Санчесом. Затем они проведут пресс-конференцию. Также президент встретится с королем Испании Фелипе VI.

Глава государства отметил, что прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности и провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом. Зеленский отметил, что будет говорить с представителями испанского правительства о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи и тренировке украинских военных.

"Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты. Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с председателями палат и фракций испанского парламента", – заявил президент.

Напомним, правительство Испании приняло решение об отправке в Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также танки Leopard 2A4. Общая сумма пакета военной помощи составит 1 миллиард 230 миллионов долларов.

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