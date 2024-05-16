Зеленский подтвердил отмену всех зарубежных визитов и назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что все его зарубежные визиты на ближайшее время отложены. В частности отменена поездка главы государства в Испанию и Португалию. Причина в ситуации на фронте в Украине.

На своем канале в Telegram в среду, 15 мая, Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и "попытках России расширить войну".

Он подчеркнул, что все внимание сейчас сосредоточено на текущих оборонных операциях украинской армии контактах с военными, что "обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты".

Зеленский также сообщил, что подробно обсудил с Монтенегру Саммит мира, "который может стать первым шагом в восстановлении справедливого мира". Президент поблагодарил премьер-министра Португалии за подтверждение участия в мероприятии и заверение, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки саммита.

Отметим, что 14 мая, в Испании подтвердили визит Зеленского на этой неделе. В Мадриде 17 мая украинского президента должен был принять испанский король Филипп VI, что подтвердили в королевском дворце.

Позже издание CNN Portugal сообщило, что в конце недели Зеленский должен был совершить официальный визит также в Португалию. Однако эта поездка была отменена из-за "серьезной внутренней ситуации в Украине". Журналисты предположили, что причиной отмены заграничного визита Зеленского стало российское наступление и продвижение оккупационных войск на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к украинцам и миру 15 мая Зеленский сказал, что наступление РФ на Харьковщину еще не остановлено. Однако на наиболее проблемном Волчанском направлении "удалось частично стабилизировать ситуацию".