'У врагов нет шансов': Зеленский показал фото шеврона, подаренного воином ВСУ во время поездки на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский показал "счастливый" шеврон, подаренный ему воином Вооруженных сил во время поездки на фронт. По словам главы государства, наши защитники не оставят врагам никаких шансов.

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Фото шеврона Зеленский опубликовал 6 июля в официальном Telegram-канале. "Шеврон 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Его мне подарил наш воин во время поездки на фронт", – рассказал президент.

Он добавил, что этот шеврон – "счастливый", поскольку побывал в боях под Киевом, возле Макарова, Бородянки, в Донецкой и Запорожской областях.

"Очень ценю, что могу разместить его на доске с шевронами в своем кабинете. Наши защитники, истории нашей борьбы, наши шевроны Героев – невероятные. Гордимся. У врагов нет и не будет шансов. Украина победит. Спасибо всем нашим воинам!" – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 июня Зеленский посетил позиции украинских военных на Донетчине и Запорожье. Он поблагодарил военных за защиту нашей страны и заявил, что ВСУ на фронте продвинулись вперед на всех направлениях, а также пожелал защитникам "побольше таких счастливых дней".

– 5 июля Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались ситуация на ЗАЭС, укрепление северной границы и наращивание собственного производства техники и боеприпасов.