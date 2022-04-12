Зеленский: позорная война делает РФ токсичной, мир должен отреагировать на угрозу химической атаки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позорная война России против нашей страны, полномасштабная часть которой длится уже 47 дней, делает государство-агрессора "токсичным". Он также подчеркнул, что мир должен отреагировать на военные преступления оккупантов, среди которых и угроза применения химического оружия.

Зеленский подчеркнул, что Россия сама своими действиями вычеркивает себя из международных отношений. Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с российским государством", – отметил гарант.

Видео дня

Зеленский сказал, что анонсирование так называемым спикером боевиков "ДНР" Эдуардом Басуриным применения химического оружия против защитников Мариуполя – это подготовка нового этапа террора против Украины.

"Рассматриваем это максимально серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. Уже тогда это означало, что реагировать на российскую агрессию нужно гораздо жестче и быстрее", – сказал президент.

Он добавил, что сейчас в Евросоюзе рассматривают шестой пакет санкций против РФ, и призвал сделать его таким, чтобы "даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучало".

"Нефтяное эмбарго против России – обязательно. Любой новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что он каждый день общается с иностранными коллегами, говорит с ними о необходимости ужесточения санкций против РФ и информирует их о ситуации в Украине.

"Ключевая же задача как сегодня, так и каждый день в это время – это конкретные оборонные меры. Это конкретное усиление наших возможностей отражать любые атаки российских войск. Занимаюсь этим почти круглосуточно. Уверен, люди это тоже видят. Как видят и то, что военно-технические возможности врага все еще очень высокие. Да, украинцы несравненно смелее. Наши Вооруженные силы бьют оккупантов недоступной для российских военных мудростью и продуманной тактикой", – сказал украинский лидер.

Но для того, чтобы победить захватчиков, украинским военным нужно оружие, поставки которого зависит от наших партнеров. По словам Зеленского, мы не получаем его столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну.

"Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы бы могли это сделать. Но...Все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения", – добавил он.

Глава государства выразил убеждение, что в конце концов мы получим почти все, в чем нуждаемся. Однако пока Украина ждет оружие, она теряет жизни граждан, которые уже никто не вернет.

Ответственность за эти загубленные жизни лежит на тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах, отметил Зеленский.

"Ответственность, которая навсегда останется в истории. Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и тем политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Не торговались, когда от помощи зависела жизнь", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Его захватчики использовали против военных и мирного населения города.

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают "азовцы". В результате атаки пострадали три человека.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден предупредил Россию о том, что она получит "существенный ответ", если применит в Украине химическое оружие.