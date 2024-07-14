Зеленский после визита в США анонсировал встречи с руководителями ОВА: о чем будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский после недели, насыщенной дипломатическими событиями и встречами на высшем уровне, анонсировал совещания с руководителями областей нашего государства. Все договоренности, которые уже удалось достичь, должны быть реализованы на местах. США готовы в этом помогать.

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Об этом украинский лидер рассказал в обращении к украинским утром воскресенья, 14 июля. Он отметил, что украинские регионы должны сотрудничать друг с другом.

"Я проведу встречу с нашими руководителями областей – нам нужно сотрудничество между регионами тоже, между общинами и лидерами общин напрямую. Это и медицина, это и укрытия, это и оборонные индустрии и т.д. Соединенные Штаты готовы помогать на всех этих уровнях", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент рассказал о результатах, которых удалось достичь за неделю, проведенную им в заграничных поездках.

"Сейчас, после визита в США, есть решения о новых "петриотах" и десятках других систем ПВО. Мы работаем, чтобы сила и количество украинских "петриотов" стали еще больше. Я благодарен всем нашим партнерам, кто помогает", – сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, удалось заключить три новых договора безопасности для Украины.

"Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами – будут соглашения с Чехией, Словенией и приняли решение после встречи с Премьером Ирландии тоже готовить соглашение", – уточнил глава государства.

"Есть Договор по Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне. Это все об оружии для наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления – все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни. Есть новые оборонные пакеты", –добавил Зеленский.

Также он прокомментировал "покушение" на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, назвав его "ужасным преступлением, которое можно только осуждать и которое демонстрирует, насколько серьезные вызовы глобально сейчас перед демократией".

Я уверен, что Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки всем, кто пострадал. Пусть каждый злой умысел терпит неудачу. И пусть все, кто может возвращать безопасность, действительно делают это", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время визита в Вашингтон Зеленский провел ряд важных встреч. Украинский лидер поблагодарил США и всех американцев, которые поддерживают наше государство в борьбе за свободу.

– Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис принял официальное приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Украину. Он планирует прибыть в Киев "в ближайшие недели".

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