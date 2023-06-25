Зеленский показал шевроны украинских Героев, поразивших его сына. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 июня записал новое обращение к украинцам, поблагодарив воинов, которые ныне защищают страну на передовой. Он перечислил названия подразделений и поименно отметил героических бойцов, внесших особый вклад в контрнаступление за последние дни.

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Видео глава государства записывал в своем кабинете на фоне доски с шевронами разных бригад Сил обороны. Он признался, что именно эти вещи больше всего поразили его 10-летнего сына Кирилла, который изредка бывает у него на работе (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Иногда в моем кабинете бывает мой сын. Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны – их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждения Героев в Мариинском дворце…" – отметил президент.

Он подчеркнул, что эта доска заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает оттуда какой-нибудь шеврон. Зеленский признался: на самом деле он счастлив, что сына интересуют украинские Герои, шевроны, оборона страны.

Также президент добавил, что давно хотел сделать специальную серию публикаций в его соцсетях о том, откуда и кто именно ему передавал те или иные шевроны, какие это подразделения. Поэтому с сегодняшнего дня решил начать такую рубрику.

"Возможно, кто-то еще захочет рассказать о шевронах, которые есть у вас. Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, дети знали, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой Украины. Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто бьется и работает ради Украины! Слава Украине!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте невеста погибшего Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло – парамедик Алина Михайлова – передала Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон "Да Винчи". Президент подчеркнул, что это большая честь для него.

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