Зеленский подписал закон об усилении ответственности военнослужащих, вызвавший резонанс в обществе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект 8271, который усиливает наказание военных за дезертирство, невыполнение приказов руководства, употребление наркотиков и алкоголя. Ранее эту инициативу поддержал главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

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О том, что "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" возвращен с подписью президента, сообщается на сайте Верховной рады. Подписание состоялось 24 января, а парламентарии проголосовали за проект 13 декабря-2022.

Отметим, что в Раде его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

Законопроектом предусмотрено усиление санкций за совершение военных административных правонарушений.

Также документ предусматривает запрет на смягчение наказания или условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений: неповиновение, неисполнение приказа, угрозы или насилие в отношении начальника, самовольный уход из воинской части, дезертирство, самовольное оставление поля боя.

Некоторые военные раскритиковали указанные изменения, после чего Залужный записал специальное видеообращение. Главнокомандующий заявил, что поддерживает законопроект и просит президента его подписать, потому что армия держится на дисциплине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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