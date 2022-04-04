Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией

В Украине официально создана делегация для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности нашего государства. Ее возглавил народный депутат Давид Арахамия, который и был главой украинской переговорной группы.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что Арахамия вправе вносить изменения в состав нашей делегации по согласованию с Министром иностранных дел Украины.

Председатель группы может привлекать для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

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Полный состав делегации Украины таков:

Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины, глава делегации;

Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Малюська Денис Леонтьевич – Министр юстиции Украины, член делегации;

Подоляк Михаил Михайлович – советник Руководителя Офиса президента Украины, член делегации;

Резников Алексей Юрьевич – Министр обороны Украины, член делегации;

Точицкий Николай Станиславович – заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации;

Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации;

Чалый Александр Александрович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксперт делегации.

Кроме того, Зеленский утвердил Директивы для делегации Украины для участия в переговорах с РФ – этот документ секретный.

Как сообщал OBOZREVATEL, неофициально Россия приняла предложения Украины по предстоящему мирному договору. Единственным "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного РФ украинского Крыма и Севастополь.

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