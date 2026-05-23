Зеленский подписал санкции в отношении оккупантов, отвечающих за ракетные удары по Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины. Также ограничения введены против морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота России.

Видео дня

В санкционный пакет вошли 127 российских военных преступников, причастных к ракетным ударам по Украине, в том числе по критической инфраструктуре и гражданским объектам. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Санкционный удар против ракетных

Глава государства своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов теневого военно-логистического флота РФ.

Санкции наложены на командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России, которые применили более 4100 крылатых ракет воздушного базирования X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 и аэробалистических ракет "Кинжал".

В частности, оккупанты наносили удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года, что привело к гибели 38 человек, среди которых восемь детей. Среди них и те, кто наносил удары с использованием ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в марте 2022 года.

Кроме того, под санкции попали командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск вооруженных сил России. Военные преступники совершили более 1100 атак с использованием крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" и баллистических ракет "Искандер-М".

Целями этих атак становились объекты критической и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины. В частности, был нанесен удар по кафе-магазину в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года, где погибли 59 человек, атакована центральная часть Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков, и нанесен удар по центру Чернигова 24 апреля вследствие чего погибли 18 человек, еще 78 получили ранения.

Новость дополняется…